Napoli: presentata a Palazzo San Giacomo la terza edizione di "Women's Strength Games" - foto

- Presentata questa mattina a Napoli a Palazzo San Giacomo la terza edizione di "Women's Strength Games", manifestazione interamente dedicata agli sport di forza femminili che si terrà il 7 e 8 ottobre al Palavesuvio. In programma nel corso della due giorni gare, allenamenti, eco-giochi ma anche spettacoli, dibattiti, mostre, presentazioni di libri, tutti ad ingresso gratuito, nell'ambito di un progetto che poggia sulla percezione dei ruoli della donna nella società contemporanea, decostruendo stereotipi e pregiudizi di genere. L'idea originale è di Oberdan Mancini, realizzata in collaborazione con l'associazione "Mai più violenza infinita" presieduta da Virginia Ciaravolo e l'Associazione italiana cultura e sport presieduta da Bruno Molea. "Sono immensamente felice - ha detto l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del comune di Napoli, Emanuela Ferrante - di sostenere questa iniziativa che ha, quale obiettivo strategico, l'emancipazione della donna, non più sottoposta a degli stereotipi, ma libera di decidere, nello sport come nella vita, la strada da seguire, senza pregiudizi ed obblighi nella massima libertà e nel rispetto di sè stessa". "Si tratta di un'importante manifestazione che trova l'apprezzamento di tutta la commissione che rappresento – ha aggiunto Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport e Pari Opportunità - le donne che emancipano se stesse anche nello sport, tracciando il cammino per la realizzazione di una parità di genere a 360 gradi. Coniugare lo sport con le pari opportunità è una politica vincente che trova riscontri positivi nelle tante associazioni sportive impegnate sul territorio". (Ren)