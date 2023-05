Napoli: domani l'incontro tra Manfredi e l'ex sindaco di New Tork Bill De Blasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 13.30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, riceverà l'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, in visita a Napoli. Nel corso dell'incontro, con il èresidente dell'Associazione 'Guido Dorso' Nicola Squitieri, si terrà la cerimonia di consegna a Bill De Blasio del Premio Internazionale 'Guido D'Orso', assegnato all'ex sindaco di New York per la sezione Usa/Mezzogiorno. (Ren)