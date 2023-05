Maltempo: Caramiello (M5s), situazione grave in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mi sono recato per un sopralluogo presso i Regi Lagni, il reticolo di canali che interessa ben 99 comuni della città metropolitana di Napoli e delle province di Caserta, Avellino e Benevento. Quello a cui ho assistito è molto grave: dopo appena venti minuti di pioggia, i canali erano già pieni di rifiuti, che scendevano a grande velocità a valle. Quello che è successo in Emilia-Romagna dev'essere un campanello d'allarme: bisogna intervenire per bonificare queste aree, non possiamo più aspettare. Ci interfacceremo con la Regione e i Comuni interessati, perché non c'è più tempo da perdere. Se dovesse cadere in Campania la stessa quantità di pioggia che si è rovesciata sull'Emilia-Romagna, ci troveremmo davanti a una nuova tragedia. Parliamo di un bacino che conta quasi tre milioni di abitanti e dobbiamo quindi intervenire al più presto per evitare questo scenario". Lo ha scritto in una nota Alessandro Caramiello, deputato campano del Movimento 5 stelle. (ren)