San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), Lissner si crede Napoleone ma Sangiuliano metterà le cose a posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lissner definisce discriminatorio, nullo, illegittimo, ingiustificato, inefficace, arbitrario, irragionevole' il decreto del Governo Meloni. Credendosi un Napoleone, e non essendolo nemmeno in sedicesimo, ma avendoglielo Franceschini e i suoi sodali ancora in sella al Ministero fattoglielo credere, è bene che sappia invece che l'unico atto veramente discriminatorio, nullo, illegittimo, ingiustificato, inefficace, arbitrario, irragionevole, è stata la sua stessa nomina al San Carlo. Sono convinto che il Ministro Sangiuliano non cederà alle sirene franceschiniane che tentano disperatamente di circondarlo. Evidentemente non conoscono Sangiuliano, uomo di autentica cultura e tutto d'un pezzo, che rimetterà le cose prima in chiaro e poi a posto". E' quanto ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)