Napoli: l'offerta turistica del comune dal 2 al 4 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del prossimo week end lungo, dal 2 al 4 giugno, a Napoli rimarranno aperti i seguenti siti culturali: Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (dalle 9 alle 19), Castel Nuovo (dalle 8.30 alle 18.30 il 2 e il 3 giugno, dalle 8.30 alle 14 il 4 giugno). Aperto, nei consueti orari, anche il Pan. "L'offerta turistica di Napoli è quanto mai ricca in questo periodo. Oltre alle mostre in corso ci sono le iniziative del Maggio dei Monumenti promosse dall'ufficio Cultura tra cui i concerti ospitati dalle strutture alberghiere che hanno aperto gratuitamente i loro spazi alla musica. E poi le nuove aperture come quella della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in piazza Municipio che già lo scorso fine settimana ha accolto 800 visitatori tra cui 100 stranieri. I tutor del servizio turistico contraddistinti da pettorine e cappellini sono sempre presenti nelle aree più frequentate per informazioni sulle iniziative in corso e per indirizzare i turisti, prorogati servizi turistici come bagni mobili gratuiti ed infopoint", ha dichiarato l'assessore al Turismo Teresa Armato. (segue) (Ren)