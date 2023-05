Campania: 180mila euro dalla Regione per i campi scuola della Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- ​​La Regione Campania ha finanziato con 180mila euro 51 campi scuola della Protezione ​civile.​ Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all'apprendimento delle best practices di protezione civile.​ L'iniziativa, denominata "Anch'io sono la protezione civile" e promossa dal Dipartimento ​nazionale di Protezione ​civile, individua il gioco quale modalità didattica per dialogare con i ragazzi e favorire tra loro dinamiche di confronto, di scambio, di crescita. ​"​Divertimento e formazione​ - spiega una nota -​ sono le parole chiave dei campi scuola, che offrono attività ludiche, ma anche un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del Sistema di Protezione civile, dei rischi naturali ai quali i territori sono esposti anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici nonché dei piani comunali di protezione civile.​ Tra gli obiettivi del progetto: incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, sensibilizzare i più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell'ambiente e del territorio e favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non solo dell'ambiente, ma anche e soprattutto del cittadino​"​. ​I 51 campi scuola finanziati dalla Regione Campania e coordinati dalla Protezione ​civile regionale, distribuiti sulle cinque province, si aggiungono ai 10 già finanziati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per il territorio regionale e saranno organizzati tra luglio e agosto prossimi dalle​associazioni di volontariato operanti sul territorio regionale che aderiscono all'iniziativa.​ Le modalità per l'adesione dei ragazzi ai campi scuola saranno stabilite da ciascuna organizzazione di volontariato aderente non appena completato l'iter. (Ren)