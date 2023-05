Pnrr: Province, sulle scuole aggiudicato quasi il 70 per cento dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quattro mesi di anticipo sulla scadenza – fissata al 15 settembre – le Province sulle scuole hanno già aggiudicato il 70 per cento dei lavori e completato il 9 per cento delle opere: quasi 800 milioni di gare già aggiudicate - di cui un 9 per cento si è tradotto in opere completate e consegnate alle comunità - e il restante 31 per cento in fase avanzata, con aggiudicazioni previste entro l’estate. È questo il dato che emerge dal primo monitoraggio sui fondi Pnrr assegnati alle Province per la messa in sicurezza, efficientamento energetico e costruzione di nuove scuole secondarie superiori, effettuato dall’Unione delle Province d’Italia nel mese di maggio, che il presidente dell’Upi Michele de Pascale ha trasmesso al governo, in vista della riunione della Cabina di Regia Pnrr convocata per questo pomeriggio dal ministro Raffaele Fitto. “Un risultato importante – sottolinea il presidente dell’Upi – che traccia un quadro positivo dello stato di attuazione delle missioni che sono state affidate alle Province. Soprattutto – evidenzia de Pascale – se si considera la situazione di grave difficoltà in cui si trovano queste istituzioni, su cui ancora pesano riforme sbagliate e tagli drammatici a fondi e personale. Problemi che restano tutti, e che si sommano ai tanti ostacoli contro cui i nostri tecnici devono quotidianamente combattere: dai portali per monitorare i lavori che si moltiplicano invece che semplificarsi, alla difficoltà ad avere un supporto immediato da parte delle strutture tecniche dei Ministeri competenti. Ma la scuola – aggiunge – è la priorità che ci siamo dati e questi lavori saranno completati nei tempi previsti, senza perdere un solo euro e assicurando a tutto il mondo della scuola edifici sicuri, moderni, all’avanguardia e in grado di supportare la formazione e la crescita degli studenti”. Nel dettaglio, su 1.013 progetti delle Province finanziati dalla Missione4 - C3 del Pnrr, per un ammontare di 1 miliardo 250 milioni, sono stati aggiudicati i lavori di 696 progetti per 786 milioni; 314 progetti, per 462 milioni, sono in fase di aggiudicazione e in 95 casi le opere, per un valore di 25 milioni, sono stati già state completate. (Com)