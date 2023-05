Ambiente: accordo Anci-Coripet, bilancio triennale incoraggiante su riciclo Pet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo Anci/Coripet ha raggiunto l'importante obiettivo di definire le regole per permettere l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato e l'incremento delle convenzioni stipulate con i Comuni - dichiara Corrado Dentis, presidente di Coripet – ha consentito una diffusione sempre più capillare sul territorio della cultura della tutela ambientale, unita ad una serie di azioni pratiche di cui i cittadini si rendono protagonisti. Senza trascurare che abbiamo registrato una buona ed efficace risposta da parte degli enti locali: segno che le politiche territoriali di sostenibilità si aprono alla sinergia con soggetti, come Coripet, in grado di coniugare tutela ambientale, apertura al mercato e attenzione ai bisogni del territorio". "In questo triennio c'è stato un rapporto costruttivo fra Anci ed il nuovo Consorzio autonomo Coripet - dichiara Enzo Bianco Coordinatore degli Organi statutari dell'Anci. Come Comuni siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questi anni in tema di raccolta differenziata e riciclo, risultati che fanno oggi dell'Italia uno dei leader nel settore del recupero e siamo da sempre aperti alla interlocuzione e collaborazione con tutti i soggetti istituzionali per il crescente miglioramento delle performance raggiunte. La banca dati rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di collaborazione avviato con Coripet e riteniamo che la scelta di trasparenza nella pubblicazione dei dati quantitativi e qualitativi sulla raccolta degli imballaggi di Pet di competenza di Coript contribuisca a rafforzare la consapevolezza della cittadinanza sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo per la salvaguardia del nostro pianeta", conclude. (Com)