Campania: Marchiello, dimissioni titolare non ha sospeso la chirurgia vascolare del distretto 66 dell'Asl Salerno

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dalla vice presidente Loredana Raia, si è riunito questa mattina per il Question Time. Tra le interrogazioni discusse, quella del consigliere Nunzio Carpentieri (FdI) sulla assegnazione della titolarità nel Dipartimento di chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto Asl Salerno n. 66, che ha interrogato il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, sul ripristino del servizio di chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto 66 e quali tempi siano previsti per l’assegnazione della titolarità del servizio. A rispondere è stato l’assessore regionale Antonio Marchiello: “con le dimissioni del medico titolare non si è verificata alcuna sospensione delle prestazioni di chirurgia vascolare – ha spiegato Marchiello -, inoltre, nell’aprile del 2023 il Distretto sanitario 66 ha chiesto un incarico di specialista ambulatoriale nella branca di angiologia che sarà pubblicato per il terzo trimestre 2023”.(Ren)