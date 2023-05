Lavoro: Villani (M5S), anche a Salerno in piazza contro il precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto del Primo Maggio il governo Meloni ha introdotto maggiore precarietà. E in più ha tagliato la spesa sociale per le persone in difficoltà, accusandole di essere divanisti. Nello stesso decreto è stato tagliato il Reddito di cittadinanza – unico sostegno per chi vive sulla soglia di povertà – mentre si prevedono più fondi per alimentare l'industria bellica. Già perché i soldi, quando si tratta di armi, questo governo riesce sempre a trovarli. Per queste ragioni stiamo organizzando dei bus anche per la provincia di Salerno per ritrovarci il 17 giugno a Roma. Sfileremo in corteo, per dire no alla vite sempre più precarie e insicure che vuole imporci questo governo". A dirlo è stata la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "È il momento di guardarci negli occhi. Incontriamoci in piazza, ascoltiamo e mettiamo a confronto le vostre storie. Mettiamoci in movimento per dire a gran voce #BastaVitePrecarie, basta con le politiche inadeguate e dannose di questo Governo. Ci vediamo il 17 giugno a Roma!", ha concluso Villani. (Ren)