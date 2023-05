Campania: Di Fenza (Cd), "Ragazzi in aula" sta crescendo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto di aver incontrato, questa mattina, nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale 'Enrico Mattei' di Casamicciola Terme i quali si sono fatti promotori di una proposta di legge per l'istituzione del Comune Unico dell'Isola d'Ischia ed hanno evidenziato un'attenta sensibilità per le problematiche territoriali anche dal punto di vista dell'efficacia e della semplificazione amministrativa". E' quanto ha affermato il consigliere regionale di "Centro Democratico", Pasquale Di Fenza, che, stamani, ha partecipato al programma promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania. "Noto con favore che 'Ragazzi in Aula' sta crescendo nella propria attrattività e nella partecipazione del mondo scolastico attraverso un ruolo ancor più attivo degli studenti – ha sottolineato Di Fenza – e auspico che questi incontri tra l'istituzione consiliare e gli studenti si intensifichino ulteriormente per dare voce ai tanti ragazzi e ragazze, particolarmente dell'area metropolitana di Napoli, incluse le isole, al fine di rinsaldare il rapporto con il Consiglio regionale, di offrire proposte e suggerimenti sui temi di loro interesse e di stimolare la loro attiva partecipazione alla vita sociale e politica". (Ren)