Ambiente: Costa (M5s), alla Camera la carica dei 100 Comuni liberi dalle plastiche

- "Essere qui è un inizio e non un punto di arrivo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, nell'accogliere i rappresentanti dei Comuni che, sempre più numerosi, aderiscono ai protocolli dell'associazione Plastic free nata nel 2019 sulla scorta della challenge nata nel 2018 proprio da Costa, appena nominato ministro dell'Ambiente. Dal Veneto alla Campania, alla Puglia alla Sardegna: la sala della Regina della Camera dei deputati ha accolto sindaci e assessori che nelle proprie città hanno lanciato campagne, iniziative di sensibilizzazione e concreti passi per liberare il proprio territorio dalla plastica monouso. "Non è la plastica tout court il nostro nemico - ha affermato Costa nel suo discorso di apertura - ma quella monouso. L'85 per cento dei rifiuti in mare è costituito da plastica e, di questi, il 43 per cento sono oggetti domestici da uso singolo, bottigliette in primis, e il 27 per cento da attrezzature per la pesca. Per la sola Europa è un danno ambientale stimabile in circa 14 miliardi l'anno". La rete dei comuni plastic free - si legge in una nota - può contare su 250 mila volontari e ha presentato cinque richieste al mondo politico: la tutela dei fiumi dalla plastica, il contrasto all'abbondono degli pneumatici, promuovere eco-eventi plastic free, evitare l'abbandono di palloncini in aria, e combattere la piaga dei mozziconi di sigaretta. Nei vari interventi che si sono succeduti, incluso quello della capogruppo M5s in commissione Ambiente, Ilaria Fontana, gli amministratori locali hanno chiesto più controlli e un ruolo attivo della politica nel fare leggi che possano aiutare l'ambiente. Intervenuto, tra gli altri, anche don Bruno Bignami, direttore episcopale del Mare della Cei. "Da qui, dalla Camera, si parte e non si arriva - ha ribadito Costa -. La politica ora scenda in campo e imiti i 250 mila volontari che hanno aperto la strada. Parliamo con tutte le forze politiche perché l'ho sempre detto: l'ambiente non ha colori né appartenenze ma respiriamo tutti la stessa aria e ci nutriamo tutti dello stesso cibo contaminato. Perciò ci riguarda. Non abbiamo alternative al seguire questa strada: o lo facciamo, o lo facciamo". (Com)