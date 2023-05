Campania: Cammarano (M5S), richiesta audizione in consiglio su peste suina africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho inviato ai presidenti delle commissioni sanità e agricoltura una richiesta di audizione urgente in merito ai recenti casi di peste suina africana nei comuni del salernitano. Cinque carcasse di cinghiali contagiati dal virus sono stati ritrovati nei comuni di Sassano, Casalbuono, Casaletto Spartano e Montesano sulla Marcellana. Parliamo di una malattia che non può essere trasmessa all'uomo ma una sua eventuale diffusione rischia di mettere in ginocchio il settore suinicolo che conta, in provincia di Salerno, circa 25mila capi, di cui 10mila nel solo Vallo di Diano". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale della Campania del M5S Michele Cammarano, in seguito all'ordinanza con cui il presidente della Giunta regionale ha istituito una zona rossa per 17 comuni salernitani. "Purtroppo al momento sono poche le informazioni diffuse sul territorio da parte delle autorità competenti circa la reale diffusione del virus ed è quanto mai necessario comprendere la portata e la pericolosità del fenomeno, valutare gli interventi posti in essere e pianificare l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti per la situazione epidemiologica in atto", ha concluso Cammarano. (Ren)