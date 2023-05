Napoli: Armato-Baretta, canone unico mercati dà certezze a operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, l'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato e l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta sono intervenuti durante il consiglio comunale di Napoli sulla riforma del canone unico dei mercati. "Un provvedimento – ha spiegato Armato - molto atteso e che dà tranquillità e certezze ai tanti operatori. Nei mesi scorsi abbiamo istituito un tavolo di lavoro con gli uffici competenti, le organizzazioni rappresentative degli operatori mercatali e con alcuni esponenti del consiglio comunale, per dirimere una serie di questioni attinenti alla corretta applicazione del canone ai mercati, su strada o in struttura fissa. Abbiamo valutato e accolto molte questioni avanzate dai mercatali riguardanti l'applicazione, per i mercati su strada, del canone temporaneo in luogo di quello permanente, precedentemente applicato, in coerenza con le più recenti sentenze della Cassazione". L'Amministrazione nel 2022 ha previsto la proroga fino al 2032 delle concessioni attualmente in essere, ora sono state previste modalità semplificative per effettuare le verifiche sulla regolarità tributaria dei concessionari, verifiche propedeutiche ai rinnovi fino al 2032. Un'ulteriore innovazione riguarda i rateizzi, con una maggiore possibilità per gli operatori di sanare eventuali morosità, in considerazione delle difficoltà degli ultimi anni. "Le modifiche al Regolamento – ha osservato Baretta - consentono un miglioramento della gestione di un settore così importante per l'economia cittadina, ma anche delle entrate comunali e offrono al settore una occasione di ripartenza che il comune vuole sostenere". (Ren)