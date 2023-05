Ambiente: piano di investimenti da 341milioni per il Consorzio di Bonifica del basso Volturno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano degli investimenti il Consorzio di Bonifica Volturno rilancia in pieno il proprio ruolo di ente di pianificazione di area vasta per ridare vigore alle opere acquedottistiche irrigue ed a quelle per la difesa del suolo, promuovendosi come attore fondamentale dello sviluppo agricolo e della difesa del territorio dal litorale Domizio alle zone interne delle province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino. L'ente si impegna a portare avanti questi progetti e a contribuire al progresso economico e ambientale della Campania. (Ren)