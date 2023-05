Amministrative: Pd Napoli, vince il modello di "coalizione larga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ballottaggi consolidano i risultati positivi del nuovo Pd nell'area metropolitana di Napoli dopo i successi già raggiunti al primo turno, tornando alla vittoria in realtà difficili come Torre del Greco e Marano. Vince un modello di coalizione larga attorno ad un Pd aperto e inclusivo e si rafforza così la linea politica emersa con il congresso provinciale del partito di pochi mesi fa". Così Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, segretario e presidente metropolitano del Pd di Napoli, commentando i risultati dei ballottaggi in provincia di Napoli, dove i candidati sostenuti dal Partito democratico hanno vinto a Marano e a Torre del Greco. (Ren)