Amministrative: in provincia di Napoli domina il centrosinistra

- La provincia di Napoli si conferma, ancora una volta, una realtà politica in controtendenza rispetto al resto del paese. Lo certificano i dei ballottaggi delle elezioni amministrative. In Campania si è votato in sette comuni al secondo turno, tre dei quali in provincia di Napoli: Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola. In questi la coalizione di centrodestra, come già accaduto al primo turno, non è mai entrata in partita, salvo, in parte, nel comune principale, Torre del Greco, una realtà di oltre 80mila abitanti. Proprio qui si è avuto il confronto più politicizzato, con la vittoria del candidato del centrosinistra Luigi Mennella, sostenuto da una coalizione in formato "campo largo", comprendente Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e tutti i partiti e i movimenti del centrosinistra. La bontà del modello adottato è stata rimarcata dalla segretaria napoletana del Pd: "I ballottaggi consolidano i risultati positivi del nuovo Pd nell'area metropolitana di Napoli - hanno affermato i dirigenti partenopei Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci - dopo i successi già raggiunti al primo turno, tornando alla vittoria in realtà difficili come Torre del Greco e Marano. Vince un modello di coalizione larga attorno ad un Pd aperto e inclusivo e si rafforza così la linea politica emersa con il congresso provinciale del partito di pochi mesi fa". Lo sfidante, Ciro Borriello, non è riuscito ad andare oltre il 46,87 per cento. Sull'esito della corsa del già due volte sindaco Borriello hanno pesato le divisioni nell'ambito della coalizione di centrodestra, come dimostra il fatto che la sua candidatura era appoggiata solo da Forza Italia e da varie sigle civiche e centriste, ma non da Fratelli d'Italia e Lega. (segue) (Ren)