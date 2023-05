Amministrative: in provincia di Napoli domina il centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra, però, non ha scontato solo le sue divisioni interne in provincia di Napoli, ma anche lo scarso radicamento dei partiti, davvero competitivi solo nelle aree di provenienza di alcuni dirigenti locali elettoralmente forti, come dimostra il caso di Qualiano, roccaforte del parlamentare di Fratelli d'Italia, ex consigliere regionale, Michele Schiano. Guardando agli altri due comuni del napoletano in ballottaggio, a Marano è risultato vincente Matteo Morra, alla guida di una coalizione di centrosinistra senza i Cinque Stelle, che ha sconfitto il candidato civico, sostenuto al secondo turno anche da Forza Italia, Michele Izzo, mentre Cercola è stata espugnata dal M5S con Biagio Rossi, che con il 61,14 per cento dei voti ha battuto il candidato del Pd Antonio Silvano. (segue) (Ren)