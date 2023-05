Salerno: Iannone (Fd'I), presenterò interrogazione su soppressione polizia provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presenterò già in giornata una interrogazione parlamentare indirizzata sia al ministro dell’Interno, Piantedosi, e sia al ministro per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo, per chiedere se l’amministrazione provinciale di Salerno poteva sopprimere il corpo di polizia provinciale. Dal presidente Alfieri non sono venute spiegazioni e la stessa maggioranza in Consiglio Provinciale ha votato un atto forte senza conoscere i motivi di una decisione molto grave che cancella un corpo che esiste dal 1997. Dai ministri mi aspetto un intervento per fare chiarezza sulla legittimità della scelta e se ciò non comporti addirittura una interruzione del servizio pubblico. Da ex presidente della Provincia voglio esprimere la mia solidarietà agli agenti che si sono visti cancellati dalla funzione e mortificati nella propria dignità professionale”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio di Salerno. (ren)