Spettacoli: al via dal 22 giugno "Amalfi Summer Fest 2023"

- Prenderà il via il prossimo 22 giugno, per protrarsi fino al mese di settembre, "Amalfi Summer Fest 2023", il programma di eventi promosso dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, a cura della consigliera Enza Cobalto con delega alla Cultura e Beni culturali, Eventi e Tradizioni. Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band, Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l'Orchestra Panzillo sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno quest'estate ad Amalfi, tra i palchi più affascinanti del mondo, il Duomo di Amalfi e gli angoli cittadini più intimi e nascosti, come Largo Piccolomini o più su, lungo i pendii dei borghi più alti sui belvedere dalla bellezza prorompente a strapiombo sul mare. "Amalfi Summer Fest intende regalare occasioni di gioia e aggregazione per tutti i nostri cittadini, ai giovani e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica attraverso le varie declinazioni dell'arte – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano – Lo scorso anno abbiamo registrato numeri incredibili, nella prima estate post Covid con l'imponente ripresa del turismo internazionale. Per rendere l'esperienza ad Amalfi un unicum, abbiamo predisposto un'offerta culturale e artistica di grande spessore, variegata, per vivere tutti insieme momenti di bellezza e sempre ad ingresso gratuito perché la cultura deve essere condivisa, favorendo l'attrattività turistica del nostro territorio".(ren)