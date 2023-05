Napoli: l'offerta turistica del comune dal 2 al 4 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma del Maggio dei Monumenti 2023 - "Napoli in vetta" per il 2 giugno il comune segnala l'evento "Voli imprevedibili ed ascese velocissime", performance di danza aerea con Arianna Dell'Orfano, Francesca Longobardi, Flavia Caccese e Annalisa Freda, in programma alle ore 18:00 (ingresso fino alle ore 18.30) presso il Parco Archeologico del Pausilypon - Grotta di Seiano, discesa Coroglio, 36. L'evento, promosso dal comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, è organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus. (Ren)