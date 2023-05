Amministrative: Patriarca (Fi), qualcuno non ha compreso il valore della sfida di Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare Ciro Borriello per lo straordinario impegno profuso in una durissima battaglia elettorale". Così Annarita Patriarca, deputato di Forza Italia e commissario provinciale del partito azzurro. "Abbiamo affrontato una sfida difficile che avrebbe meritato ben altro risultato. La passione e l'impegno dei candidati e di chi si è speso in prima persona, e a tutti loro va un sentito ringraziamento, non sono purtroppo bastati per impedire che una città strategica come Torre del Greco finisse nuovamente alla sinistra". "Ci dispiace - ha proseguito - che qualcuno non abbia compreso il valore di questa sfida e non abbia lavorato nella comune direzione per permettere che anche Torre del Greco si aggiungesse agli altri importanti risultati elettorali raccolti sul territorio come le vittorie a Ottaviano, Pomigliano d'Arco, Scafati, Pollena Trocchia e Scisciano. Realtà in cui il progetto politico del centrodestra si è imposto per la sua serietà e la sua lungimiranza". "Bisogna ora lavorare tutti insieme per far crescere ancora e per compattare il centrodestra in vista dell'appuntamento delle prossime regionali quando la nostra coalizione si proporrà ai campani con un modello di governo regionale finalmente efficiente e concreto", ha concluso Patriarca. (Ren)