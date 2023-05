Ambiente: piano di investimenti da 341milioni per il Consorzio di Bonifica del basso Volturno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comparto irriguo, il Consorzio di Bonifica Volturno si propone di sfruttare appieno le potenzialità dell'invaso di Ponte Annibale sul fiume Volturno, portando il servizio irriguo a coprire un'utenza di 50mila ettari, rispetto agli attuali 18mila ettari raggiunti. Questo consentirà di ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche e promuovere lo sviluppo dell'agricoltura nella regione. Per quanto riguarda la difesa del suolo, il Piano prevede un investimento di 134,8 milioni di euro per opere di protezione dalle alluvioni e infrastrutture che garantiscano la sicurezza delle aree a rischio idrogeologico. Tali interventi saranno fondamentali per preservare il territorio e le attività agricole dagli eventi catastrofici. Inoltre, il Consorzio di Bonifica Volturno destinerà 13,4 milioni di euro alla produzione di energia idroelettrica, con l'obiettivo di ridurre del 30% i costi di approvvigionamento delle pompe di sollevamento e idrovore. Questa iniziativa contribuirà a rendere l'utilizzo delle risorse energetiche più efficiente e favorirà la sostenibilità ambientale. (segue) (Ren)