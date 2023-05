Ambiente: piano di investimenti da 341milioni per il Consorzio di Bonifica del basso Volturno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la presentazione del Piano, il Commissario dell'ente, Francesco Todisco, ha evidenziato che il Consorzio ha dedicato ingenti risorse finanziarie, oltre i 100 milioni di euro, alla progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali per il territorio. Inoltre, ha annunciato che i lavori di ampliamento della rete irrigua sulla sinistra dei Regi Lagni saranno consegnati dalle ditte appaltatrici nei prossimi mesi. Il Commissario ha consegnato un pubblico encomio per lodevole servizio ai lavorati del Consorzio che si sono distinti per la gestione dell’alluvione del Volturno e per la crisi alla centrale di Licola. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha elogiato il lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica Volturno e ha sottolineato l'impegno della Regione nel settore idrico. De Luca ha ricordato che la Regione ha recentemente varato un piano idrico da 3 miliardi di euro, con un particolare focus sul comparto irriguo. Ha inoltre menzionato la diga di Campolattaro, il cui completamento garantirà l'autonomia definitiva per le forniture idriche in Campania. Il direttore generale dell'Anbi, Massimo Gargano, ha elogiato l'operato del Consorzio di Bonifica Volturno, sottolineando il ruolo fondamentale dei Consorzi di bonifica nel promuovere l'innovazione e assumere responsabilità sul territorio. (segue) (Ren)