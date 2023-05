Amministrative: Tajani, con Berlusconi abbiamo fatto approfondita analisi risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione di oggi di Forza Italia "è stata fatta un'analisi approfondita del voto. Prima dell'incontro ho ascoltato a lungo il presidente Berlusconi: con lui abbiamo fatto una approfondita analisi del risultato elettorale e delle conseguenze. L'indicazione e l'impegno è quello di un rafforzamento del radicamento territoriale, sull'onda anche del risultato positivo. A metà di questo mese ci saranno due giorni dedicati al tesseramento di Forza Italia e a settembre, alla ripresa, ci sarà in Campania una festa azzurra nazionale, e poco dopo ci sarà una festa dei giovani proprio per cercare di guardare con grande attenzione al futuro del nostro Paese". Lo ha affermato, in merito alle elezioni Amministrative, il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. (Rin)