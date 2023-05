Amministrative: il M5S espugna Cercola, Biagio Rossi sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria per il candidato del Movimento Cinque Stelle a Cercola, in provincia di Napoli. Il candidato pentastellato, Biagio Rossi, ha espugnato il comune vesuviano conquistando il 61,14 per cento dei voti, col supporto di altre cinque liste civiche tra cui FreeCercola, movimento legato al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Nulla da fare per il candidato del Pd, Antonio Silvano, in quello che da sempre è considerato un feudo rosso, che si è fermato al 38,86 per cento. (Ren)