Industria: Istat, a marzo fatturato in calo dello 0,3 per cento (2)

- Corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 4,3 per cento, con incrementi del 4,3 per cento sul mercato interno e del 4,1 per cento su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 23 come a marzo 2022. Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per i beni strumentali (+13,4 per cento), per i beni di consumo (+9,5 per cento) e per l’energia (+9,2 per cento), mentre risultano in calo i beni intermedi (-5,8 per cento). Con riferimento al comparto manifatturiero, i settori che mostrano gli incrementi tendenziali più consistenti sono i mezzi di trasporto (+23,0 per cento) e i prodotti farmaceutici (+22,0 per cento), mentre le maggiori flessioni si riscontrano per la chimica (-9,4 per cento) e per l’industria del legno, della carta e stampa (-8,0 per cento). A marzo si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato in volume, relativo al settore manifatturiero, registri un aumento in termini congiunturali (+0,4 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, a marzo il volume del fatturato del comparto manifatturiero diminuisce in termini tendenziali dello 0,4 per cento (+4,5 per cento in valore). (Rin)