Scafati: Patriarca (FI), auguri ad Aliberti, premiata capacità

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Pasquale Aliberti, nuovo sindaco di Scafati". dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissario cittadino del partito. "Aliberti, da profondo conoscitore della sua comunità e del territorio scafatese, saprà certamente imprimere nuovo impulso a una realtà importante facendosi portatore di idee, progetti e programmi di sviluppo". "E' una vittoria che saluto con viva partecipazione, in qualità di commissario cittadino di Forza Italia a Scafati, e che dimostra che l'esperienza, la capacità e la competenza vengono sempre premiate dai cittadini, che hanno visto in Aliberti un amministratore valido e dalle idee chiare – ha concluso Patriarca –. A lui e a quanti lo affiancheranno in questa importante esperienza amministrativa auguri di buon lavoro nell'interesse della cittadinanza tutta".(ren)