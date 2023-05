Napoli: a Palazzo San Giacomo la firma dei contratti dei nuovi assunti al comune - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue a Palazzo San Giacomo la sottoscrizione dei contratti per l'assunzione dei vincitori del concorso bandito dal comune di Napoli per posti di categoria C, D e dirigenti. In totale, tra i nuovi assunti e il personale che ha superato progressioni verticali interne, si tratta di circa 1000 nuove figure professionali che entro il mese di giugno saranno immesse nei ruoli dell'amministrazione comunale. "Si tratta di un risultato molto importante per il comune di Napoli – ha detto il sindaco Manfredi - la contrattualizzazione dei vincitori del concorso è un tassello fondamentale del percorso di rilancio e trasformazione della macchina comunale che abbiamo appena avviato". Ad accogliere gli emozionati dipendenti nel loro primo giorno di lavoro c'erano il direttore generale, Pasquale Granata, ed il capo di gabinetto, Maria Grazia Falciatore, che hanno formulato a nome di tutta l'Amministrazione gli auguri di buon lavoro ai nuovi arrivati. Questi i profili contrattualizzati fino ad oggi: Istruttore Comunicazione e Informazione (5), Istruttore culturale (9), Assistente Sociali (19), Istruttore Direttivo Comunicazione e Informazione (9), Istruttore Direttivo Agronomo (8), Istruttore Direttivo Culturale (20), Istruttore informatico (10), Istruttore Contabile (70), Istruttore direttivo Informatico (11), Istruttore tecnico (95), Istruttore Direttivo tecnico (11). La prossima settimana sarà la volta di ulteriori 400 unità circa che saranno immesse nei ruoli degli Istruttori Amministrativi e degli Agenti di Polizia Locale. (Ren)