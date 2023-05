Napoli: l'offerta turistica del comune dal 2 al 4 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo fine settimana, come già avvenuto per il Museo di Jago alla Sanità, i tutor saranno presenti soprattutto in piazza Municipio proprio per dare indicazioni sulla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli nei giorni 2, 3 e 4 giugno (come avvenuto già nello scorso fine settimana). In occasione della mostra "Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento Meridionale" curata dal Real Museo e Bosco di Capodimonte, nella Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli - dal 2 al 4 giugno dalle ore 10 alle ore 13 - è previsto anche un servizio gratuito di accompagnamento alla visita. Sono in programma, sempre da venerdì a domenica, i concerti del Maggio dei Monumenti negli hotel (questa volta tocca a Palazzo Caracciolo in via Carbonara). (segue) (Ren)