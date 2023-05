Amministrative: Luigi Mennella è il nuovo sindaco di Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torre del Greco (Na), il principale comune in elezione in Campania, con oltre 80mila abitanti, a conquistare la carica di primo cittadino è Luigi Mennella, con il 53,13 per cento dei voti, alla guida di una coalizione di centrosinistra costruita sul modello del "campo largo", comprendente oltre al Pd anche il M5S e varie sigle di sinistra. Mennella ha sconfitto Ciro Borriello, che si è fermato al 46,87 per cento. Borriello era sostenuto al primo turno da Forza Italia e da varie liste civiche e centriste, ma non da Fratelli d'Italia. (Ren)