Amministrative: Nappi (Lega), Torre del Greco regalata alla sinistra giustizialista e ipocrita

- "A Torre del Greco vince un centrosinistra senza meriti, che approfitta della scelta del centrodestra di 'indossare l'abito' che meno si addice a un confronto elettorale. Il clima giustizialista montato in questi giorni non ha certo aiutato, impressionando sicuramente un elettorato già seriamente provato da anni di malgoverno. È tuttavia in questo modo che si pagano scelte poco coraggiose messe in campo da un centrodestra oggettivamente 'azzoppato'. I cittadini hanno bisogno di chiarezza e, laddove necessario, di rinnovamento. Bisogna essere schietti e sinceri nei confronti di chi si reca alle urne, altrimenti si paga inevitabilmente pegno. Tocca a noi, a tutte le forze sane di questa terra, mettersi insieme per rifondare una classe dirigente che sia all'altezza di città come Torre del Greco e dei tanti altri comuni che in questi anni sono stati massacrati dal malgoverno della sinistra. Bisogna rimboccarsi le maniche da subito, proponendo soluzioni e nuove visioni di amministrazione per i nostri territori". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)