Ambiente: Rotary, promuovere ecosostenibilità nelle imprese e nel lavoro (2)

- "Lo sviluppo sostenibile significa coordinare le esigenze ambientali, industriali, sociali ed economiche delle nostre realtà - ha sottolineato, tra l'altro, la viceministro Gava nel suo messaggio - ,un impegno in questo senso può essere vincente solo se si abbandonano le ideologie, si pone fiducia nell'innovazione e nel progresso e si partecipa, consapevolmente, ad una transizione sostenibile e giusta". "L'ecosostenibilita può essere una grande opportunità per il mondo del lavoro e per creare lavoro, se si fonda tale obiettivo sulla condivisione e sulla comunicazione e puntando sugli incentivi alle Pmi per sostenere la transizione energetica e sugli strumenti di welfare aziendale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori ed anche la loro produttività", ha evidenziato Emilio Luongo del Centro Studi Po.la.ris. "La crisi del settore automotive è la punta dell'iceberg di una ecosostenibilità che non riesce a coniugarsi con la tutela del lavoro e dell'economia-ha evidenziato l'imprenditore del settore automotive Carlo Ciampi - ,porre fine alla produzione delle auto a diesel e benzina entro il 2035 significherebbe gettare in ulteriore crisi il settore, mentre la strada verso l'elettrico dovrebbe essere sostenuta dalla totale deducibilità dell'iva per face più ampie si popolazione ed anche da incentivi per sostenere fiscalmente il noleggio delle auto". Tra i partecipanti, i presidenti dei Rotary Club Nola Pomigliano d'Arco Giuseppe Mangieri, Marigliano Adrianea Giuseppina Iossa, Rotaract Nola Pomigliano d'Arco, Giuseppe Valerio Montesarchio, e l'assistente del governatore del Distrwtto Rotary International 2101, Pasquale Esposito. (Com)