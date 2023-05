Nola: Sarracino-Ruotolo (Pd), solidarietà a sindaco Buonauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina come Partito Democratico abbiamo portato la solidarietà al sindaco di Nola, Carlo Buonauro, a seguito dei gravi episodi di cui è stato oggetto con l'incendio della sua auto e dello scooter, che poteva mettere a rischio l'incolumità dei suoi familiari. Occorre garantire e tutelare la sicurezza degli amministratori, che troppe volte si ritrovano soli ed esposti ad atti di intimidazione nell'esercizio del proprio mandato. Soprattutto quando contrastano l'illegalità. Anche per questo e alla luce di una serie di gravi episodi avvenuti in provincia di Napoli, nelle prossime settimane il Pd si renderà protagonista di una forte iniziativa politico istituzionale, per alzare il livello di attenzione sulla questione, sollecitando anche il Governo nazionale a dare maggiori risposte nei confronti di un territorio difficile ma che ha tanta voglia di riscatto". Lo hanno dichiarato in una nota gli esponenti della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino e Sandro Ruotolo. (Ren)