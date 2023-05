Pnrr: Manfredi, fondamentale per il rilancio turistico di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr è un grande piano di investimenti, fondamentale per il rilancio infrastrutturale della nostra città in un momento di grande esplosione turistica e di nuova centralità di Napoli. Quindi, è importante che gli investimenti siano ben indirizzati sia per quanto riguarda la parte pubblica, che stiamo seguendo, sia per quella privata. Si parla molto di turismo e della necessità di ampliare sia le infrastrutture turistiche, sia la ricettività. Questo, per una città in crescita come la nostra, è molto importante". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo a un convegno all'Unione industriali di Napoli. (Ren)