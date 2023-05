Amministrative: in Campania al secondo turno affluenza al 50,96 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne in Campania, in occasione dei ballottaggi tenutisi ieri e oggi fino alle 15, si è attestata al 50,96 per cento, mentre al primo turno era stata del 64,08%. Per quanto riguarda le singole province, nell'Area metropolitana di Napoli l'affluenza è stata del 50,10 per cento (59,36 per cento al primo turno), nella provincia di Caserta del 57,69 per cento (74,42 per cento al primo turno), nella provincia di Salerno del 54,12 per cento (70,30 per cento al primo turno). A Torre del Greco , in provincia di Napoli, il comune più popoloso dei 7 chiamati al ballottaggio, si è registrata un'affluenza del 49,92 per cento (al primo turno era stata del 59,18 per cento). A Cercola, sempre in provincia di Napoli, l'affluenza è stata dell'50,28 per cento (al primo turno era del 60,27 per cento), mentre per Marano di Napoli l'affluenza alle ore 23 di ieri si era attestata al 21,55 per cento (non ancora disponibili i dati definitivi). (segue) (Ren)