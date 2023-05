Ambiente: domani la presentazione del piano degli investimenti strutturali del Consorzio di bonifica del Volturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - terrà domani, alle ore 10, a Parete, in provincia di Caserta, presso l'impianto irriguo del consorzio, un convegno intitolato "Le reti irrigue collettive: un patrimonio del nostro territorio". Durante l'evento, verrà presentato il Piano degli investimenti infrastrutturali del Consorzio e sarà inaugurato un nuovo cantiere che contribuirà allo sviluppo agricolo di un'importante area di confine tra le province di Caserta e Napoli. Il Consorzio ha dedicato ingenti risorse finanziarie, oltre i 100 milioni di euro, alla progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali per il territorio. Nei prossimi mesi, le ditte appaltatrici consegneranno i lavori di ampliamento della rete irrigua sulla sinistra dei Regi Lagni. Queste nuove opere – che sono solo una parte del Piano che sarà presentato - permetteranno di portare l'acqua del fiume Volturno, prelevata dalla diga traversa di Ponte Annibale, su un'area agricola di oltre 2.000 ettari tra i comuni di Giugliano in Campania e Villa Literno. Si tratta di una zona che fino ad oggi non aveva mai beneficiato di un servizio irriguo collettivo. "Il Consorzio si impegna in una vasta gamma di opere che mirano alla difesa idraulica del territorio e alla tutela della sua vocazione agricola. Tuttavia, il territorio è afflitto da un processo di 'desertificazione' causato dall'avanzamento del cuneo salino, rendendo inutilizzabili le acque di falda", ha affermato il commissario del Consorzio di Bonifica, Francesco Todisco. L'evento rappresenterà un'importante opportunità per presentare le infrastrutture idrauliche e di bonifica già esistenti, nonché le future opere che verranno realizzate nei prossimi anni quali il corridoio ecologico dei Regi Lagni. Queste infrastrutture rappresenteranno una risorsa straordinaria per le imprese agricole, per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio rurale.(Ren)