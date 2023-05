Pnrr: Ferrante (FI), sinergia pubblico-privato per realizzazione efficace e tempestiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Napoli "ho partecipato ad un interessante dibattito incentrato sul Pnrr, organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno ed ospitato dall'Unione Industriali della città partenopea. Ho voluto anzitutto rassicurare l'illustre platea di imprenditori circa la volontà del Governo di rispettare le scadenze del Pnrr e di spendere bene e tutti i fondi che vengono erogati dalla Commissione europea". Lo sottolinea in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti. "Ho voluto anche rappresentare che il Piano era stato ideato e scritto in un'epoca in cui il nostro Paese non risentiva degli effetti della guerra in Ucraina, dell'aumento del costo delle materie prime e delle risorse energetiche e della spirale inflattiva. In questo contesto ho precisato che sono tuttora in corso i negoziati tra il Governo ed i vertici comunitari per la valutazione delle nostre proposte di modifica del piano, resesi necessarie per centrare tutti gli obiettivi concordati entro il 2026, in nome di un principio di giusta flessibilità. Infine ho aperto alla possibilità di un tavolo interistituzionale tra tutti i dicasteri coinvolti nell'attuazione del Piano, le rappresentanze degli enti locali ed autorevoli rappresentanti privati che possano fornire un importante contributo nelle fasi di programmazione e progettazione degli interventi. La sinergia tra pubblico e privato, oltre che tra i diversi livelli istituzionali, è la chiave di volta per una completa, efficace e tempestiva realizzazione del PNRR e dunque per un'Italia sempre più sostenibile, resiliente, digitale, moderna", conclude.(Rin)