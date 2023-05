Napoli: sospesa la pista ciclabile sul Lungomare dal 30 maggio al 4 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'ordinanza il sindaco di Napoli ha disposto la sospensione, dal 30 maggio 2023 al 4 giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica, per consentire lo svolgimento dell'evento "Opening Tournement 3x3 EstaThè – Italia FIP Circuit", previsto in rotonda Diaz e lungomare Francesco Caracciolo il 2 e 3 giugno 2023. (Ren)