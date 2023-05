Parco archeologico di Pompei: Sangiuliano, finanziamenti per scongiurare ritorno al degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi continui ritrovamenti ci fanno capire quanto ancora ci sia da svelare a Pompei. Adesso si sta concludendo il progetto Grande Pompei ma noi abbiamo già discusso su come poi dargli seguito: la cosa che dobbiamo assolutamente evitare è che il degrado possa tornare in questo luogo. Quindi occorre assicurare finanziamenti costanti, sia per andare avanti con gli scavi, sia per preservare questo luogo". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della visita ai nuovi scavi della Regio IX, nel Parco archeologico di Pompei. (Ren)