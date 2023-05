Cultura: Sangiuliano, è strumento fondamentale per costruire ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La relazione tra Oriente e Occidente è un tema sul quale dobbiamo lavorare anche perché sono convinto che la cultura sia lo strumento fondamentale per costruire ponti e per costruire incontri: con la cultura possiamo riuscire laddove la politica tradizionale non riesce per poter stendere delle relazioni". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della conferenza stampa al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) per l'inaugurazione del restauro del grande mosaico della Battaglia di Isso. (Ren)