- Seggi chiusi per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono chiuse le urne per il secondo turno delle amministrative in 41 comuni e sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Brindisi e Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Chiusi i seggi anche per il primo turno di amministrative nei comuni delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia. (Rin)