Pnrr: Barone (Ficei), essenziale coinvolgere il mondo produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il braccio di ferro con la Commissione europea e lo stallo nell'erogazione della terza tranche dei fondi del Pnrr rischiano di compromettere l'attuazione di progetti fondamentali per lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno". A lanciare l'allarme è il portavoce nazionale della Ficei e presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone per il quale: "Urgono misure di semplificazione e interventi a supporto delle amministrazioni comunali per favorire lo sblocco dei cantieri e la 'messa a terra' delle opere strategiche, a partire dagli investimenti a tutela del territorio e a sostegno della transizione digitale. È opportuno, dunque, rafforzare la sinergia fra pubblico e privato coinvolgendo le Aree di Sviluppo Industriale al fine di rendere tali enti pubblici economici quali soggetti beneficiari dei fondi Pnrr. Chiediamo al presidente Meloni, al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini e al ministro Fitto di recepire le istanze del mondo produttivo affinchè i cittadini possano usufruire di servizi sempre più adeguati grazie all'utilizzo dei finanziamenti europei". (Ren)