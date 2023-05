© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sull'affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative è del 49,64 per cento, in calo rispetto al 58,39 per cento del primo turno. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno, sui dati forniti da tutte le 1.595 sezioni interessate. (Rin)