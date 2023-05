Città metropolitana di Napoli: approvato lo schema del rendiconto 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha votato oggi lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022 e tutti i relativi allegati. Lo schema del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario è un documento contabile che presenta una panoramica dettagliata delle entrate e delle spese della città metropolitana e fornisce informazioni finanziarie essenziali per valutare la gestione delle risorse pubbliche e la situazione economica dell'ente territoriale. Attraverso la sua analisi, sia gli organi di controllo interni che il pubblico possono valutare l'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche e l'adeguatezza delle politiche finanziarie adottate dalla città metropolitana. Ad apertura lavori il consiglio ha votato la surroga del consigliere metropolitano di maggioranza Salvatore Cioffi, nel frattempo decaduto dalla carica. Al suo posto è subentrata Marianna Salierno. Salierno, avvocato penalista del foro di Napoli nord già del foro di Napoli, è consigliere comunale di opposizione per il Movimento Cinque Stelle nel comune di Afragola. E’ vicepresidente vicario del consiglio comunale e vicepresidente della III commissione ambiente, polizia locale, attività produttive e trasporti. La sua formazione politica è caratterizzata da impegno civico e sociale nel mondo del volontariato laico e religioso per i minori a rischio e il contrasto alla povertà. (Ren)