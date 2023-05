Cultura: inaugurata al Mann di Napoli la mostra dedicata ad Alessandro Magno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata e inaugurata presso il Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) la mostra "Alessandro Magno e l'Oriente", alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L'apertura della mostra coincide con l'inizio della seconda fase esecutiva dell'epocale restauro del celebre mosaico di Alessandro, che sarà possibile seguire nei prossimi mesi grazie a un 'cantiere trasparente' (chiusura lavori prevista, marzo 2024). La grande mostra è dedicata alla straordinaria figura di Alessandro (356 - 323 a.C.) e si svolge proprio nel luogo, il Mann, che più di ogni altro custodisce eccezionali e uniche testimonianze della vita e delle gesta dell'eroe macedone. In poco più di dieci anni, accompagnato dai suoi fedeli compagni, egli divenne re dell'Asia e dell'Europa. E da uomo e da filosofo, allievo del sommo Aristotele, amò l'uno e l'altro continente, promuovendo, dopo la conquista, la pace e l'unione dei popoli a lui soggetti. L'esposizione si articola in 2 spazi: l'Atrio monumentale e il Salone della Meridiana, con rimandi tematici nei tre giardini storici. Sono esposte circa 170 opere provenienti da ogni angolo del mondo: dalla antica Persia al Gandhara. A queste mirabilia del passato si aggiungono i numerosi reperti della collezione permanente del Mann, il solo Museo in cui si conservino tre ritratti del Macedone e tra questi il più prezioso, il Mosaico della battaglia di Gaugamela, dove si ammira l'eroe in sella a Bucefalo, mentre si scaglia contro Dario sull'alto carro. Quest'opera, attualmente in restauro, (la cui riproduzione è posta a tappeto nel Salone della Meridiana nell'area dove è ricostruito l'ambiente della casa del Fauno) secondo gli studiosi è una copia romana di un sublime quadro del più noto pittore dell'antichità, Apelle. Alessandro è stato re, filosofo, invincibile stratega e guerriero. Ha conosciuto meglio di ogni altro gli usi e i costumi dei popoli e delle genti di Europa e di Asia. È lui la guida che introduce il curioso visitatore alla scoperta delle sue imprese e delle grandi civiltà del passato. Un eroe che, come un'impareggiabile pop star, ha indossato gli abiti del faraone, quelli di Zeus, di Eracle, di Dioniso, di Shah di Persia, di raja di Taxila e dell'India. Solo le ali per ascendere al cielo non ha indossato, preferendo cavalcare due enormi e affamati grifoni come si raccontava nel Medioevo, attestando l'immediata aura di leggenda che ha avvolto Alessandro. (segue) (Ren)