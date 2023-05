Turismo: targhe alterne sulla statale Amalfitana a giugno e luglio nei festivi e nei fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana per i mesi di giugno e luglio, nei giorni festivi e nei week-end. Il provvedimento pertanto avrà valore già a partire dal 2 al 4 giugno 2023 e poi per ogni sabato e domenica sino al 31 luglio. Nei mesi di agosto e settembre sarà invece in vigore tutti i giorni. In queste date il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari. Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i Taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Sono altresì autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l'arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l'abitazione. Il comune di Amalfi fa presente in una nota che, a causa della contingente chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione, l'attuale capacità delle aree di sosta in Città risulta assai ridotta: coloro i quali stiano programmando raggiungere Amalfi in auto sono invitati a tenere conto di tale situazione che perdurerà sino al ripristino del garage.(Ren)