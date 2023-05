Amministrative: in provincia di Napoli domina il centrosinistra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle altre province spicca la vittoria a Scafati, in provincia di Salerno, di Angelo Pasqualino Aliberti, sostenuto al primo turno da Lega e Forza Italia, ma non da Fratelli d'Italia. Sempre in provincia di Salerno, a Campagna la poltrona di primo cittadino è stata conquistata da Biagio Luongo, che con il 53,75 per cento ha sconfitto il suo avversario Pierfrancesco D'Ambrosio, mentre a San felice a Cancello, in provincia di Salerno, è stato eletto sindaco Emilio Nuzzo (54,35 per cento), che ha sconfitto Carmine Palmieri (45,65 per cento). A votare al secondo turno, in Campania, sono andati poco più della metà degli aventi diritto, con un'affluenza attestatasi al 50,96 per cento. (Ren)