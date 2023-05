Ambiente: Rotary, promuovere ecosostenibilità nelle imprese e nel lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere la ecosostenibilità per salvaguardare l'ambiente e, nel contempo, il mondo del lavoro e dell'economia, puntando sul welfare aziendale e sulla partecipazione". E' quanto è emerso dal II Forum Green ed Ecosostenibilità' tenuto, oggi, alla Stazione marittima di Napoli, su iniziativa dei Rotary Club dell'area metropolitana di Napoli. I lavori del Forum sono stati condotti dalla giornalista Gabriella Peluso, che ha dato lettura del messaggio del viceministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Vannia Gava. "Dopo aver affrontato gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel Forum dello scorso anno, questo secondo Forum è incentrato sul delicato tema del raggiungimento degli obiettivi della ecosostenibilità attraverso un modello di ecosostenibilità 'sostenibile' per il mondo del lavoro e dell'economia affinché la salvaguardia dell'ambiente sia un'opportunità anche per il miglioramento del mondo del lavoro e la crescita econonica", ha sottolineato Peluso. (segue) (Com)