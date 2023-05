Ambiente: Cnpr Forum: stop a politica dell’emergenza serve pianificazione di opere strutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi Sinistra), segretario di presidenza a Montecitorio: “Le tragedie che stanno accadendo nel nostro Paese purtroppo sono annunciate. Fino a qualche anno fa i cambiamenti climatici sembrava che fossero un problema che riguardasse soltanto l’altra parte del mondo. Adesso non è più così, le catastrofi climatiche riguardano anche il nostro Paese. Quella che è accaduta in Emilia Romagna è l’ennesima tragedia annunciata come quella della Marmolada, delle Marche e di Ischia. Nel nostro Paese negli ultimi mesi ci sono stati quasi 100 morti dovuti a catastrofi climatiche. E’ ora di dire basta. Bisogna mettere in atto il Piano di adattamento climatico, cosa che il governo non sta facendo ed è un atto di gravissima responsabilità. Per fermare i cambiamenti climatici - ha aggiunto Zaratti - occorrono molti anni a condizione che tutti i paesi, a cominciare da quelli più sviluppati, mettano in atto delle politiche necessarie a limitare le emissioni con misure idonee a fare in modo che gli eventi meteorologici estremi, che si ripeteranno purtroppo anche in futuro, provochino meno danni e non facciano vittime”. (segue) (Ren)